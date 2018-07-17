وزيرة التخطيط تستعرض إنجازات مصر فى التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة





تستعرض هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.









ويركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية والتى تتضمن 17 هدفا و169 غاية لمتابعة وقياس تلك الأهداف ومن المقرر أن تقوم حوالى 47 دولة هذا العام باستعراض الخطط الطوعية الوطنية لها فى الجلسات المخصصة لها على مدار الأيام الثلاث التى تعقد خلالها الجلسات الوزارية للمنتدى.





وتلقى وزيرة التخطيط المصرية البيان الوطنى لجمهورية مصر العربية خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية المستدامة وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى لتشارك أيضاً السعيد فى فعاليات الحدث الذى تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر" حيث تقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للحدث.





وتشارك السعيد على مدار اليوم كمتحدثة بالدائرة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان" التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة" والتى تنظمها مجموعة الـ77 بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة.





وبحسب وزارة التخطيط يركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف أساسية من جملة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهى الهدف السادس والمعنى بتوفير مياه نقية وصحية، والهدف السابع والمعنى بضمان توفير طاقة نظيفة ومتجددة، والهدف الحادى عشر والذى يختص بضمان توفير مجتمعات ومدن اّمنة ومستدامة، والثانى عشر المعنى بضمان توفير الاستدامة لأنماط الاستهلاك والإنتاج إلى جانب الأهداف الخامس عشر والمختص بالحياة على الأرض من حيث حماية واستعادة وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر فضلاً عن التركيز على الهدف السابع عشر والأخير من حيث الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والذى يتم مراجعته كل عام فى المنتدى ذاته حيث يركز على المشاركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.