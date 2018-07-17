"المصريين الأحرار" يشيد بالمنتدى السياسي الاقتصادي بالأمم المتحدة‎

أشاد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمشاركة الوفد المصرى بالمنتدى السياسى رفيع المستوى الذى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة ، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .





وقال خليل، إن حزب المصريين الأحرار يثمن جهود وفد مصر ونشاطه الملحوظ أثناء المشاركة بمنتدى السياسات رفيع المستوى والذى عقد تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك .





وتوقع رئيس حزب المصريين الأحرار على ضوء لقاءات الوفد المصرى ومشاركته بالمنتدى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحى والمياه، وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار مما يساهم ويساعد الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يسمح بزيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، والتخيف كذلك من الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار تقديم الحكومة للدعم للفئات الأكثر احتياجا.



