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ضبط 72 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك في الإسكندرية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:32 م
ضبط 72 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك في الإسكندرية
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت شرطة التموين من ضبط 72,500 طن مواد غذائية مجمدة غير صالحة للاستهلاك داخل مخازن إحدى شركات الأغذية بالإسكندرية. 
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية قيام المسئولين بإحدى شركات الأغذية المحفوظة كائنة بشارع مصطفى كامل منطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث يقوم المسئولون باستخدام كميات كبيرة من ثمار الفاكهة والخضروات التالفة منتهية الصلاحية فى تصنيع المواد الغذائية المجمدة.
 
وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة من الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت الشركة، وتم ضبط "ج. ش. م" المدير المسئول عن مخازن الشركة وضُبط بالمخازن كميات من المواد الغذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (72,500 طن) جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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