غنيم : جوجل صنف جميع المواقع الحكومية في مصر على أنها غير آمنه

قال الصحفي محمد غنيم، إن المواقع الإلكترونية للوزارات مواقع خدمية، مهتمة بمكتب الوزير ونشاطات الوزارة فقط، وتفتقر لتقديم خدمات للمواطنين، ولا أحد يتابعها إلا العاملين بالوزارة فقط، لافتًا إلى أن المواقع الحكومة لديها مشكلة في البنية، لافتًا إلى أنه عند البحث عن أمر يتعلق بوزارة ما لا يظهر موقع الوزارة نفسه في روابط البحث، فعلى سبيل المثال لايمكن لمواطن ان يجد معلومات عن نقص دواء معين على موقع وزارة الصحة، كما أن وزارة التضامن غير موجودة للرد على الشائعات المتعلقة بصرف معاشات كبيرة لبعض الفئات .





وأضاف "غنيم"، خلال حواره ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الثلاثاء، أن المواقع الإلكترونية للوزارات تعاني من ضعف مدخلي البيانات، وضعف بنية الموقع الخاص بالوزارة للاعتماد على مبرمج مبتدئ لتصميم الموقع.





وتابع، أن المواقع الإلكترونية تمثل ميزة وعيب في نفس الوقت، فنحن لدينا عدو لدود خبراء في تطوير المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق الشائعات، وفي المقابل هناك وزارات غير مؤمنة بهذا الأمر، مما يتسبب في سهولة إطلاق ونشر الشائعات، وبعض هذه المواقع يكون مغرض، وتقوم المواقع الاخبارية الوطنية بمحاربتها والرد عليها.





وأكد، أن هناك فرصة ذهبية على وزارة التربية والتعليم أن تستغلها خلال الوقت الحالي، وهي كلمة التنسيق، وهى الأكثر بحثًا على الإنترنت خلال الوقت الحالي، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم فتحت مراكز لاستقبال الأوراق يدويًا، مشددًا على أن العالم أجمع انتهى من التسليم يدويًا، مؤكدًا أن استغلال المواقع الإلكترونية سيكون مصدر دخل مربح جدًا لوزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن عدم الإيمان بالتقنيات التى يستخدمها العالم أجمع إهدار للمال العام.





ونوه، إلى أن موقع وزارة البترول موقع غير خدمي لايتعامل مع الجمهور، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجه لكونه جناح اقتصادي، ينبغي أن يكون لديه متخصصين قادرين على التعامل مع اللغات الأخري، وأن يكون المعروض بالمواقع بشكل قوي.





وأوضح، أن موقع وزارة الشباب والرياضة موقع خدمي في الاساس يهتم بجمهور عريض، وهناك آلاف النشاطات الشبابية الخاصة بالوزارة، منتقد عدم توافر أخبار هذه النشاطات والوزارة إلا من خلال المواقع الإلكترونية.





ولفت، إلى أن وزارة الأثار مصدر دخل كبير، ويفترض أن يعرض الموقع الإلكتروني للوزارة المتاحف الموجودة بمصر، ومواقع المتاحف، وكيفية الوصول إليها، لكنه يركز فقط على جولات الوزير والاستكشافات ونشاط ديوان عام الوزارة فقط، وتشترك معها في ذلك وزارة الأوقاف أيضًا، معقبًا: "بنرجع لروتين أفندي".





وأكد، أن جوجل صنف جميع المواقع الحكومية في مصر على أنها غير آمنه، ويحذر الناس من الدخول عليها ووضع بطاقة الإئتمان عليها، مشيرًا إلى أن جميع المواقع الحكومية غير مناسبة للأجهزة الحديثة، ولايمكن التعامل معها إلا من خلال جهاز الكمبيوتر، وهذا لايليق بمصر التى تعتبر من أهم الدول التى بها مبروجين ومطورين شباب ومتوفقين في هذا المجال.