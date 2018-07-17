15 أكتوبر.. طعن منتصر الزيات ورموز المحاماة على حبسهم في "إهانة القضاء"‎

حددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" التي يواجه فيها عدد من رموز مهنة المحاماة نفس العقوبة والاتهامات.



