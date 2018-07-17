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15 أكتوبر.. طعن منتصر الزيات ورموز المحاماة على حبسهم في "إهانة القضاء"‎

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:32 م
15 أكتوبر.. طعن منتصر الزيات ورموز المحاماة على حبسهم في إهانة القضاء‎
منتصر الزيات
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منى صموئيل
 
حددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" التي يواجه فيها عدد من رموز مهنة المحاماة نفس العقوبة والاتهامات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في 30 ديسمبر الماضي، قضت فيه بحبس منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، و8 محامين آخرين من رموز مهنة المحاماة والعمل الحقوقي، 3 سنوات، لاتهامهم في قضية إهانة القضاء.
المزيد عن: منتصر الزيات المحامين الزيات إهانة القضاء
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