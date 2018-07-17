ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد طرح أغنية "كرهني".. إليسا: "مبسوطة إنكوا حبيتوها"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:28 م
بعد طرح أغنية كرهني.. إليسا: مبسوطة إنكوا حبيتوها
طباعة
الفجر الفني
 
طرحت الفنانة إليسا أغنية "كرهنى" من ألبومها الجديد، عبر تطبيق الموسيقى أنغامى، وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبيها عن إعجابهم الشديد بها.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهنى الاغنية بتعنيلى كتير وما بتتخيلو فرحتى انو وصلتكن بها السرعة".

وتتعاون إليسا فى ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامى جمال، محمد يحيى، أسامة مصطفى، مدين، أمير طعيمة، نادر عبد الله وسليم عساف.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
0
x
15:00
2
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 4:00:17 PM