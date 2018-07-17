بعد طرح أغنية "كرهني".. إليسا: "مبسوطة إنكوا حبيتوها"

طرحت الفنانة إليسا أغنية "كرهنى" من ألبومها الجديد، عبر تطبيق الموسيقى أنغامى، وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبيها عن إعجابهم الشديد بها.





وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهنى الاغنية بتعنيلى كتير وما بتتخيلو فرحتى انو وصلتكن بها السرعة".





وتتعاون إليسا فى ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامى جمال، محمد يحيى، أسامة مصطفى، مدين، أمير طعيمة، نادر عبد الله وسليم عساف.