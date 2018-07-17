مساعد وزير التموين: حصلنا على تمويل الاتحاد الأوروبي للأرشفة الإلكترونية

وتابعت أنها قامت بإعداد تقرير مفصل عن الزيارة يتضمن تحديد احتياجات الإدارة من برامج دعم فني وبناء قدرات، موضحة أنها قامت بموافاة وزارة التموين بالتقرير متضمنا جميع التوصيات لكي تقوم بدراسته وتحديد التعاون ذات الأولوية والذي سيكون بمثابة خارطة طريق ،حول احتياجات إدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبالتالي إعداد برامج التعاون اللازمة بالتنسيق بين الجانبين فى المستقبل.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجارى التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلين بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة".وأكد في تصريحات اليوم، أن مصر من أقدم الدول التي أسست كيانا للعلامات التجارية والنماذج الصناعية وذلك في أبريل عام 1940، حيث تعد أقدم مكتب عربي وإفريقي، وضمن أقدم 10 دول لتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية..مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية فى مصر يبلغ 400 ألف علامة تجارية.وقال" إنه سيتوفر أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجارى لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات، وربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية.ومن ناحيتها قالت ماري بول ريزو، رئيسة قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة الوايبو، إن الهدف من زيارتها هو إجراء تقييم شامل لإدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية من حيث التشريعات واللوائح المنظمة لعملها ومدي توافقها مع التطور الحالي، والموارد البشرية لدي الإدارة وما تملكة من مؤهلات وخبرات فى مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية، ومدي استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الفحص والتسجيل والأرشفة الإلكترونية.