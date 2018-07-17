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هالجريمسون يعلن استقالته من تدريب أيسلندا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:27 م
هالجريمسون يعلن استقالته من تدريب أيسلندا
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وكالات
 

أعلن الاتحاد الأيسلندي، اليوم الثلاثاء، استقالة هايمير هالجريمسون، من تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد 3 أسابيع فقط من المشاركة الأولى لأيسلندا، في نهائيات كأس العالم، والتي انتهت بخروج الفريق من دور المجموعات.

وذكر الاتحاد، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن المدرب البالغ من العمر 51 عاما ترك المنصب، بناء على طلبه بعد أن قضى 7 أعوام مع الفريق.

وكان هالجريمسون، قد بدأ العمل مع منتخب أيسلندا عام 2011 كمدرب مساعد للارس لاجرباك، قبل أن يصبح مديرا فنيا ثانيا للفريق، وبعدها انفرد بالمنصب مع نهاية يورو 2016.

ويعتزم هالجريمسون الآن التركيز على عمله كطبيب أسنان، علما بأنه كان قد جمع سابقا بين العملين في وقت واحد.

وكانت أيسلندا قد شاركت للمرة الأولى في نهائيات بطولة كبيرة، عبر يورو 2016، وبعد نهاية مشوار الفريق في البطولة، انفرد هالجريمسون بمهام منصب المدير الفني مع استقالة لاجرباك.
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