الخميس.. ندوة تثقيفية بـ"التنمية المحلية" حول "الزيادة السكانية"

تنظم وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية يوم الخميس المقبل، تحت عنوان "الزيادة السكانية والتنمية".





ويحاضر في الندوة، راندة فخر الدين، استشارية الصحة الإنجابية، ويدير اللقاء أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة.



