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الخميس.. ندوة تثقيفية بـ"التنمية المحلية" حول "الزيادة السكانية"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:27 م
الخميس.. ندوة تثقيفية بـالتنمية المحلية حول الزيادة السكانية
اللواء أبو بكر الجندي - وزير التنمية المحلية
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ياسمين مبروك
 
تنظم وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية يوم الخميس المقبل، تحت عنوان "الزيادة السكانية والتنمية".

ويحاضر في الندوة، راندة فخر الدين، استشارية الصحة الإنجابية، ويدير اللقاء أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة.

ويأتي اختيار موضوع الندوة، باعتبار الزيادة السكانية أكبر تحدٍ أمام التنمية الاقتصادية، حيث تلتهم نتاج النمو الاقتصادي وتؤدي إلى جعل التنمية الاقتصادية، تدور في حلقة مفرغة وبالتالي تأتي التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وإعادة التوزيع الجغرافى للسكان من خلال المدن الجديدة وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة للاستفادة من هذه الطاقات البشرية وتحويلها لمورد دخل.
المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الزيادة السكانية التنمية المحلية
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