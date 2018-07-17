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القبض على مسجل خطر لاتجاره بالأسلحة البيضاء في مصر القديمة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:27 م
القبض على مسجل خطر لاتجاره بالأسلحة البيضاء في مصر القديمة
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هبة عبد الحفيظ
 
نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على مسجل خطر لاتجاره بالأسلحة البيضاء داخل مسكنه فى مصر القديمة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها أن وليد .ع.ن.ع. 43 سنة، مسجل خطر، مخدرات تحت رقم 19143 فئة " ب" والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرهم 7141 لسنة 2012م  مصر القديمة "مخدرات "، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء متخذا من مسكنه مكانا لنشاطه الإجرامي .

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل مسكنه ، وعثر بداخله على  10 قطع سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، ومبلغ مالى 170 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وأنه تحصل على الأسلحة البيضاء من بعض الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنهم" بقصد إصلاحهم والتصرف فيهم بالبيع ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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