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تامر حسني يغني "عيش بشوقك" مع معجبة من الصم والبكم (فيديو)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:24 م
تامر حسني يغني عيش بشوقك مع معجبة من الصم والبكم (فيديو)
تامر حسني من كليب عيش بشوقك
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صلاح حسن
 
شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو مع مادونا من الصم والبكم وإحدى معجباته يغنون أغنية "عيش بشوقك".

وكتب تامر على الفيديو، قائلا: "مع أجمل مادونا هى قليلة السمع والكلام وبتدرس لغة الصم وفرحت أوى انها من محبينى وأنها حبت أغنية عيش بشوقك وجتلى تعلمنى ازاى ممكن أغنيها واشرحها لحبايب قلبى اللى بيحبونى ونفسهم يفهموا الأغنية منى شكراً مادونا فخور انك من محبينى وأنا كمان بحبك وبحب كل اخواتنا وأهالينا من الصم والبكم وعيش بشوقك".

وأطلق تامر حسنى أحدث أغانيه المصورة "عيش بشوقك"، الأغنية الرئيسية فى ألبوم نجم الجيل المنتظر والذى يحمل نفس الاسم، والأغنية كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع بلال سرور وهانى محروس.

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