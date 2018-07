تامر حسني يغني "عيش بشوقك" مع معجبة من الصم والبكم (فيديو)

مع اجمل مادونا هي قليلة السمع والكلام وبتدرس لغة الصم وفرحت اوي انها من محبيني وانها حبت اغنية عيش بشوقك وجاتلي تعلمني ازاي ممكن اغنيها واشرحها لحبايب قلبي اللي بيحبوني ونفسهم يفهموا الأغنيه مني شكراً مادونا فخور انك من محبيني وانا كمان بحبك وبحب كل اخواتنا واهالينا من الصم والبكم وعيش بشوقك 😘

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Jul 17, 2018 at 3:32am PDT