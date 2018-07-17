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اجتماع طارئ بـ"المحامين" دعما لـ"منتصر الزيات"‎

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:26 م
اجتماع طارئ بـالمحامين دعما لـمنتصر الزيات‎
منتصر الزيات
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منى صموئيل
 
دعا المحامي أحمد ربيع، جموع المحامين؛ لعقد اجتماع طارئ؛ للتضامن مع المحاماة ومع منتصر الزيات، جراء ما يتعرض له من قبل نادي القضاة، لاتخاذ الإجراءات الواقعية القانونية والاعتراضية كافة، بشأن إجراءات الحجز على منقولات مسكنه.

 وأكد أحمد ربيع، في تصريحات صحفية، أن الأزمة ما هي إلا تصفية حسابات لوقوف منتصر الزيات بجانب المحاماة والمحامين في أثناء أزمة محامين طنطا.

وقال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، منذ قليل، إن محضر تنفيذ من محكمة مدينة نصر ذهب إلى منزله في غيابه، وأبلغ أمن العقار بأنه سيعود مرة أخرى للحجز على منقولات مسكنه.

وأوضح أن نادي قضاة مصر يباشر التنفيذ على منقولات بيته ويحجز عليها ليحصل قيمة التعويض المدني المؤقت المقضي به ضده في قضية إهانة القضاة البالغ قيمتها مليون جنيه مصري، رغم الإلغاء المحتمل للحكم الذى تحدد لنظر الطعن عليه جلسة 15 أكتوبر المقبل.

المزيد عن: نقابة المحامين منتصر الزيات المحامين المحامي منتصر الزيات
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