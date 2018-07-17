بسبب ألف جنيه.. عاطلان يطلقان النار على سائق في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين أطلقا النار على سائق بسبب خلافات حول اقتراضه 1000 جنيه منهم بحلوان.





تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى القصر العينى تفيد استقبالها "مصطفى ع ا" 28 سنة، سائق، مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وكلا من "محمد و ا" 21 سنة، عاطل، و"إسلام ف م" 22 سنة، عاطل، بسبب سابقة اقتراض المجنى عليه مبلغ 1000 جنيه من المتهم الأول.

وتبين قيام المتهم الأول بإصطحاب المتهم الثانى والتوجه لمسكن أهلية المجنى عليه لمطالبته برد المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام علي أثرها المتهم الأول بالتعدي علي المجنى عليه بسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثاً إصابته.





ومن خلال إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.