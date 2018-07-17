منى محرز: مصر لا تستورد "بيض" من الخارج على الإطلاق

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن فكرة استيراد البيض "شائعة" هدفها نشر البلبلة وتشتيت المواطنين، مشيرة إلى أن الأمر لا علاقة له بما يردده البعض بارتفاع أسعار البيض، مضيفة: "البيض والدواجن في أرخص أسعارهم هذه الأيام".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة TeN""، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض، وإنتاج مصر من البيض يتم تصدير الفائض منه للخارج، وننتج 14 مليون بيضة مائدة سنويًا



وأشارت، إلى أن مصر لا تستورد بيض المائدة من الخارج على الإطلاق، واستطردت: " نصدر البيض إلى هولندا، وتعجبت من شائعة استيراد مصر للبيض".

