فرد أمن سابق وراء الواقعة.. كشف غموض سرقة شركة مقاولات بالنزهة

تمكنت مباحث القاهرة من تحديد مرتكبى واقعة سرقة مبالغ مالية من إحدى شركات المقاولات بالنزهة، وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة.





أبلغ المدعو عصام ح. م- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة..بإكتشافه كسر باب مكتب الحسابات داخل مقر الشركة خاصته وسرقة 2 خزينة من داخل مقر الشركة بداخلهما (288 ألف جنيه مصرى- 20,680 يورو- 878 ريال سعودى- 3617 جنيه إسترلينى- بعض الأوراق).





أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من:

1. محمد ع. م- سن 35، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" محكوم عليه بالحبس سنة.

2. محمود- سن 38 "شقيق المتهم الأول".

3. أحمد م. م- عامل سابق بقسم الأمن بالشركة محل الواقعة وتم فصله منذ ثلاثة شهور لتعاطيه المواد المخدرة.. مقيمون بمحافظة القليوبية.

4. مينا ف. ف- سن 40، مقيم بمحافظة الجيزة.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن الأول والثانى، وبحوزتهما (1600 جنيه إسترلينى- 878 ريال سعودى- 17,815 دولار أمريكى- 5000 يورور- 27,500 جنيه مصرى).





بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمَيْن الهاربَيْن، وأقرا بأنه نظراً لسابقة عمل المتهم الثالث بالشركة محل الواقعة وعلمه بإحتفاظ صاحبها بمبالغ كبيرة داخل خزينة الشركة فإتفقوا فيما بينهم على سرقتها، وفى سبيل ذلك توجهوا لمقر الشركة بإستخدام سيارة خاصة بالمتهم الثالث وتمكنوا من الدخول لمقر الشركة بأسلوب التسلق وكسر الشباك والإستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار وأضافا بتخلصهم من الخزائن الحديدة بإلقائها بأحد المصارف بمنطقة شبرا الخيمة وأن باقى المسروقات المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن، وإعادة باقى المسروقات.