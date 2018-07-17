نادى القضاة يحجز على "الزيات" بزعم إهانة القضاء‎

قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن محضر تنفيذ من محكمة مدينة نصر ذهب إلى منزله في غيابه، وأبلغ أمن العقار بأنه سيعود مرة أخرى للحجز على منقولات مسكنه.





وأوضح "الزيات" أن نادي قضاة مصر يباشر التنفيذ على منقولات بيته ويحجز عليها ليحصل قيمة التعويض المدني المؤقت المقضي به ضده في قضية إهانة القضاة البالغ قيمتها مليون جنيه مصري، رغم الإلغاء المحتمل للحكم الذى تحدد لنظر الطعن عليه جلسة 15 أكتوبر المقبل.



