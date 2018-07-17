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محافظ أسوان يلتقي رئيس "غاز مصر" (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:19 م
محافظ أسوان يلتقي رئيس غاز مصر (صور)
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التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر والعضو المنتدب المهندس ياسر صلاح فى حضور المهندس خالد رسلان مدير منطقة جنوب الصعيد بشركة غاز مصر.


وأكد المحافظ أن الاجتماع تناول استعراض خطة الشركة لاستكمال تنفيذ مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى لباقى المناطق والأحياء السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسوان خلال العام المالى 2018/2019 والتى تضم حى الصداقة الجديد والإسكان المميز وإسكان التجارين بالعقاد والسيل والحصايا وعزبة الحدود وجزء من الشيخ هارون، بالإضافة إلى منطقة خلف مصنع الكاكولا  ، لافتاً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 28 ألف وحدة سكنية، علاوة على مصنع كيما ، فيما جارى العمل فى 15 ألف وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد ومستهدف إنهاء العمل بها خلال خطة العام المالى الحالى. 


وأوضح اللواء مجدى حجازى بأنه بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة إدفو فى الجانب الغربى من النيل بإجمالى  10 ألاف وحدة سكنية فإنه جارى التفاوض بين شركة غاز مصر ومصنع سكر إدفو لإنهاء توصيل الغاز الطبيعى لأحياء المدينة من محطة البلوف بداخل المصنع ، وكشف مجدى حجازى عن أنه تم الإتفاق لبدء الدراسات التخطيطية لتوصيل خط من غرب إلى شرق النيل بما يسمح بمد شبكات الغاز الطبيعى إلى مدن ومراكز دراو وكوم أمبو ونصر النوبة والجزء الشرقى من إدفو ليخفف ذلك من الأعباء المعيشية للمواطن الأسوانى وخاصة أن هناك تيسيرات تقدمها الشركة لعملائها من خلال تقسيط رسوم التوصيل ، بالإضافة إلى عوامل الأمان والإستمرارية فى توفير هذه الخدمة بالشكل المطلوب.


محافظ أسوان يلتقي رئيس "غاز مصر" (صور)
محافظ أسوان يلتقي رئيس "غاز مصر" (صور)
محافظ أسوان يلتقي رئيس "غاز مصر" (صور)
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