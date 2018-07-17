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رونالدو يطالب يوفنتوس بتعاقد مع بول بوجبا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:52 م
رونالدو يطالب يوفنتوس بتعاقد مع بول بوجبا
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وكالات
 
ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة يوفنتوس التحرك بسرعة لضم بول بوجبا نجم منتخب فرنسا.

ويُدرك رونالدو (33 عاما)، أن تطعيم كتيبة "السيدة العجوز" بأسماء كروية وازنة، سيمنح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، حلولا تكتيكية أكبر فوق المستطيل الأخضر، ويعزز حظوظه بشكل كبير في الظفر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريق يوفنتوس التحرك بسرعة، من أجل ضم متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، الذي يبدو قريبا للغاية من مغادرة فريق "الشياطين الحمر".

وأفاد الموقع البريطاني، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، بأن معارف رونالدو في فريقه السابق مانشستر يونايتد، أخبروه بأن بوجبا، دخل في مفاوضات متقدمة مع برشلونة، الساعي بدوره إلى الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

وبحسب نفس المصدر، يرغب كريستيانو رونالدو أن يُسرع يوفنتوس من وتيرة المفاوضات مع بوجبا، لا سيما وأن برشلونة يرى في قدوم النجم الفرنسي (25 عاما) إلى القلعة الكتالونية خير بديل للنجم الكبير أندريس إنييستا، الذي رحل عن "البلوجرانا" نهاية الموسم الماضي.

يُشار إلى أن بوجبا، ساهم في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، إذ سجل الهدف الثالث من أصل أربعة في شباك كرواتيا.

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