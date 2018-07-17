بولت يخوض فترة تجريبية مع فريق أسترالي

أعلن أحد وكلاء اللاعبين، اليوم الثلاثاء، أن العداء الجامايكي يوسين بولت، بات قريبا من الانضمام إلى فريق منافس بالدوري الأسترالي لكرة القدم.





وقال توني راليس، وكيل لاعبي كرة القدم، إن بولت المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات العدو، والذي اعتزل منافسات المضمار في العام الماضي، توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ، مع فريق سنترال كوست مارينرز، لقضاء فترة تجريبية ضمن صفوفه لمدة 6 أسابيع.





وأضاف راليس، في تصريحات لبرنامج بيج سبورتس بريكفاست "جرى الاتفاق بين مارينرز ويوسين بولت من حيث المبدأ، ولا يتبقى سوى تفاصيل قليلة".





وأكد النادي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر الأخير بجدول الدوري، أنه يجري مفاوضات مع حامل الزمن القياسي العالمي في سباقات العدو، حول قضاء فترة تجريبية ضمن صفوف الفريق.



