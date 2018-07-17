أحمد العدل يتعاون مع رامي جمال في "النظرة الأولى"





ونالت أغنية "النظرة الأولى"، إعجاب عددًا كبيرًا من مستمعي الألبوم، بسبب اللحن المميز الذي تناسب مع كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع توما.





وكان رامي جمال قد تصدر تريند الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومؤشر بحث جوجل، بسبب تفاعل المستمعين مع أغاني ألبومه الجديد، بعد ساعات قليلة من طرحه.





ألبوم رامى جمال بعنوان "ليالينا" ويضم 17 أغنية، من أبرزها "النظرة الأولى، مش كفاية، هاخونك، فووق، مفيش منها، راح لحاله، لولا، من كتير، ماتظلمنيش، دى العيون، بحاول أنساكي، ربطتيني، تعيش ليا، جربت أنساك، أنساها ليه، ومتكلمناش".





وقد طرحت "نجوم ريكوردز"، الشركة المنتجة للألبوم، منذ أيام الكليب الأول من الألبوم بعنوان"مفيش منها"، من كلمات السيد على، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج كريم نجيب.

يخوض الملحن أحمد جمال العدل أولى تجاربه في عالم التلحين من خلال أغنية "النظرة الأولى"، إحدى أغنيات ألبوم "ليالينا" للمطرب رامي جمال، والذي طرحه مؤخرًا على قناته بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".