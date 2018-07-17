إعلان حالة الطوارىء جنوبى الصين استعدادًا لإعصار "سون – تان"

أعلن المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الصين حالة الطوارىء جنوبى البلاد، استعدادا لإعصار "سون - تان" المتوقع أن يضرب مقاطعتى "هاينان وقوانغدونج" الجنوبيتين صباح غد الأربعاء.

وأصدر المركز إنذارا باللون الأزرق (من الدرجة الرابعة)، مشيرا إلى أن الإعصار الذى يعد التاسع هذا العام يتحرك حاليا من المنطقة الواقعة شمال شرق بحر الصين الجنوبى فى طريقه نحو مقاطعة "هاينان" بسرعة 40 – 45 كيلومترا فى الساعة، حيث يتوقع أن يضرب المنطقة الساحلية هناك بحلول صباح الغد.

وينقسم نظام الإنذار الجوى فى الصين إلى أربعة مستويات: الأحمر وهو الأكثر حدة، يليه البرتقالى ثم الأصفر وأخيرا الأزرق.