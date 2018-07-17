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"الباحث عن الحقيقة" فيلم عن محمود دياب بافتتاح المهرجان القومي للمسرح

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:41 م
الباحث عن الحقيقة فيلم عن محمود دياب بافتتاح المهرجان القومي للمسرح
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الفجر الفني
 

تُعرض إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشرة، والتي تنطلق بعد غد الخميس في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فيلمًا تسجيليًا عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان "الباحث عن الحقيقة"، من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد الخولي.

"الباحث عن الحقيقة" سيناريو عبدالحميد أبو المجد، السيناريست والمخرج المنفذ بقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري، ومونتاج المونتير بالمركز، تصوير مايكل سعيد ومحمد فاروق، وأشرف أحمد جميل، وأخرج أحمد عادل المخرج بالمركز، وتعليق صوتي الفنان أشرف طلبة، وقدم شهاداته ابنة الكاتب هالة دياب، والفنان حسين عبدالقادر، والمخرج فهمي الخولي، والكاتب الصحفي والشاعر محمد بهجت.

الفيلم يتناول حياة محمود دياب والعديد من الأعمال التي أثرت الحياة المسرحية فى ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أبرزها "البيت القديم" و"رجل طيب في ثلاث حكايات" و"الزوبعة" و"وأرض لا تنبت الزهور" و"ليالي الحصاد" و"الهلافيت" و"دنيا البيانولا" و"أهل الكهف 74".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح تنظمه وزارة الثقافة في الفترة من 19 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل.

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