كارتيرون: بيراميدز عقبة في طريق الأهلي للاحتفاظ بلقب الدوري





أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حوارا مع مجلة فرانس فوتبول تحدث عن تدريب الفريق الأحمر وتحدي دوري الأبطال الإفريقي والاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن الفوز الأول.

وقال كارتيرون عن الاحتفاظ بالدوري المصري :" في الحقيقة تم شراء نادي الأسيوطي سبورت من قبل تركي آل الشيخ ، رئيس الرياضة السعودي، والذي يقدم ما يحتاجه فريقه بشكل كبير".

أضاف كارتيرون:" من المؤكد أن الاحتفاظ باللقب سيكون أكثر صعوبة في هذا الموسم".