كبار الأهلي يقودون جلسات تحفيزية في معسكر برج العرب





يقود كبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مجموعة من الجلسات التحفيزية لزملائهم اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل شحنهم معنويا قبل مباراة تاون شيب.





ويلتقي الأهلي مع تاون شيب البتسواني، في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحرص شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وسعد سمير على الاجتماع باللاعبين لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة والتمسك بأمل التأهل للدور التالي، حيث لم يحصد الفريق إلا نقطة واحدة من تعادل وهزيمة في الجولتين الأولى والثانية.