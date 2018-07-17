كارتيرون يكشف سر تعاقد الأهلي مع كوليبالي





أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حوارا مع مجلة فرانس فوتبول تحدث عن تدريب الفريق الأحمر وتحدي دوري الأبطال الإفريقي والاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن الفوز الأول.

وقال كارتيرون عن التعاقد مع كوليبالي:" ساليف، كنت أعرفه في فريق مالي، ثم قمت بضمه إلى فريق تي بي مازيمبي الكونغولي".

أضاف كارتيرون:" اللاعب كان يبحث عن تحدٍ جديد بعد خمس سنوات هناك، ولكن سأعمل مع مجموعة الأهلي كفريق بأكمله، وهو خليط من الشباب والخبرة ، حيث احتفظنا بالمهاجم وليد أزارو، الذي كان يرغب في ضمه نادي صيني".