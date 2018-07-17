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للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:38 م
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
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انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأحذية "الفلات" المتنوعة، والتي تخدم كافة حاجة النساء.

وتضم هذه المجموعة عدد كبير من الأحذية التي يمكن ارتدائها في اليوم العادي، وكذلك الأحذية التي يمكن الاعتماد عليها في المناسبات الخاصة والتي تتلائم مع ملابس السوارية.

وتمتاز المجموعة بالتنوع الكبير في الألوان، كما أنها تمتاز أيضا ببعض التطريزات الخفيفة في بعضها.
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
للمرأة العصرية الأنيقة.. أحدث تصاميم الأحذية الفلات (صور)
المزيد عن: للنساء فقط لاحذية الفلات تصاميم المرأة الانيقة الحذاء
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