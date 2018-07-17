وزيرة الصحة: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تولي القضية السكانية اهتمامًا بالغًا، نظراً لأن الزيادة السكانية أصبحت تلتهم ثمار التنمية، موضحة أنه لدى الدولة خطة طموحة لخفض معدل الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.





جاء ذلك خلال حضورها افتتاح دورة التوعية السكانية وتنظيم الأسرة في مسجد النور بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى تضافر وتكامل كافة الجهود للوصول إلى معدلات منخفضة للزيادة السكانية، بما يعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.





وقالت: إننا نعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة، سواء من خلال الوحدات الصحية أو القوافل طبية التى تجوب محافظات الجمهورية، لافتة إلى دور وزارة الأوقاف لتحفيز الإسر وإقناعهم بطلب الوسائل، نظرًا لدورها التوعوي والاستراتيجي.