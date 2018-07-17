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غدا.. بطل أفريقيا محمد خالد ضيف "كلام معلمين" على "9090"

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:35 م
غدا.. بطل أفريقيا محمد خالد ضيف كلام معلمين على 9090
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الفجر الفني
 
يستضيف غدا الإذاعي احمد يونس مقدم برنامج"كلام معلمين" على إذاعة 9090، البطل المصري محمد خالد بطل افريقيا و العالم فى الترايثلون.

وقد ظهرت "رياضة الترايثلون" في فرنسا في عشرينات القرن الماضي، وكان اول سباقاتها سنه ١٩٢٠وهي رياضة تتكون من ثلاثة سباقات، حيث تبدأ بالسباحة ومن ثم الدراجات وتنتهي بالركض كانت تسمى بـ Les Trois Sports وهي جملة فرنسية تعني "الرياضات الثلاث".

يذاع كلام معلمين من الأربعاء للسبت منتصف الليل على الراديو 9090.

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