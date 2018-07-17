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كارتيرون يكشف نصيحة دروجبا بعد علمه بعرض الأهلي

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:34 م
كارتيرون يكشف نصيحة دروجبا بعد علمه بعرض الأهلي
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الفجر الرياضي
 


أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حوارا مع مجلة فرانس فوتبول تحدث عن تدريب الفريق الأحمر وتحدي دوري الأبطال الإفريقي والاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن الفوز الأول.

 

وقال  كارتيرون :" تحدثت مع ديدييه دروجبا ، الذي كان يريد أن أصبح مدربه في فريق فينيكس رايزينج. ولكن عندما علم بعرض الأهلي ، قال: "الأهلي ، لا يرفض".

 

أضاف كارتيرون:" أنا أشكره. إنه تحد صعب لكن من لا يرغب في إدارة الأهلي؟ إنه نادي كبير! يتم إنشاء فريق إداري جديد ، ونحن في مرحلة انتقالية ولكن بصراحة ، إنه نادي جيد التنظيم".

 

 

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