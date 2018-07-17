وزارة الصحة تطلق موقع إلكتروني لتحديد مواعيد العمليات الجراحية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، موقعًا إلكترونيًّا؛ للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالمستشفيات.

وشرح الإعلامي رامي رضوان خلال برنامجه "8 الصبح" عبر فضائية "dmc" ، اليوم الثلاثاء، الهدف من إطلاق الموقع من قبل وزارة الصحة، موضحًا أنّ المواطنين من المحافظات المختلفة خارج نطاق القاهرة يقومون بتسجيل بياناتهم بالموقع الإلكتروني لمعرفة توقيت إجراء العملية، لافتًا إلى أنّ الوزارة أعلنت خدمة الخط الساخن للمواطنين برقم 15300.







وأضاف أنّ عملية التسجيل تتم على مرحلتين، الأولى خاصة بالمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى تحديد نوعية الجراحة، والمرحلة الثانية تتعلق بجميع المواطنين المتوفر لديهم تأمين صحي، يسجلون بياناتهم بالموقع.