كارتيرون يتحدث عن وضع الأهلي الصعب في دوري أبطال إفريقيا





أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حوارا مع مجلة فرانس فوتبول تحدث عن تدريب الفريق الأحمر وتحدي دوري الأبطال الإفريقي والاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن الفوز الأول.

وتحدث كارتيرون عن وضع الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي بعد جولتين ، في المركز الأخير بنقطة واحدة ، خلف الترجي التونسي (4) ، وكمبالا وتاونشيب (3) :" يجب أن نفوز في المباريات الأربع القادمة، وهدفنا احتلال المركز الأول أو الثاني في النهاية".

أضاف كارتيرون:" لم يكن هناك الكثير من الوقت لذلك ، لكن خضنا مباراتين وديتين كانتا مفيدة وتكتيكية. تعادلنا (1-1) في الأول وفزنا على كراسنودار ، رابع الدوري الروسي (5-1).".



