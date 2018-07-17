ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كارتيرون يتحدث عن وضع الأهلي الصعب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:29 م
كارتيرون يتحدث عن وضع الأهلي الصعب في دوري أبطال إفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 


أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي حوارا مع مجلة فرانس فوتبول تحدث عن تدريب الفريق الأحمر وتحدي دوري الأبطال الإفريقي والاحتفاظ بلقب الدوري المصري.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن الفوز الأول.

 

 

وتحدث كارتيرون عن وضع الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي بعد جولتين ، في المركز الأخير بنقطة واحدة ، خلف الترجي التونسي (4) ، وكمبالا  وتاونشيب (3) :" يجب أن نفوز في المباريات الأربع القادمة، وهدفنا احتلال المركز الأول أو الثاني في النهاية".

 

أضاف كارتيرون:" لم يكن هناك الكثير من الوقت لذلك ، لكن خضنا مباراتين وديتين كانتا مفيدة وتكتيكية. تعادلنا (1-1) في الأول وفزنا على كراسنودار ، رابع الدوري الروسي (5-1).".


المزيد عن: كورة كرة كارتيرون رياضة دورى ابطال افريقيا الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال إفريقيا
مبابان سوالوز - سوازيلاند
-
x
15:00
-
النجم الساحلي - تونس
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
كمبالا سيتي - أوغندا
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 2:00:01 PM