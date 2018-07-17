محمد علي ضيف "الستات مبيعرفوش يكدبوا" الأربعاء المقبل
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:27 م
الفجر الفني
يحل الممثل الشاب محمد على ضيفًا على الإعلاميات مفيدة شيحة، ومنى عبدالغني، وسهير جودة، الأربعاء المقبل، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "Cbc"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
ويتحدث "علي" خلال الحلقة عن تفاصيل دوره في مسلسل "طائع" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، وأيضًا يتحدث خلال الحلقة عن كواليس مشاركة فيلمه "البر الثاني" خلال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في نسخته القادمة، مع تكريم الفنانة عفاف شعيب، وبحضور بطل الفيلم محمد علي، وسيتحدث أيضًا عن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها بعد تألقه في دور الضابط خلال شهر رمضان.
محمد علي هو ممثل شاب تألق في العديد من الأدوار في السينما مثل المعدية والبر التاني، وله تجربة إنتاجية وحيدة من خلال فيلم البر الثاني الذي شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.