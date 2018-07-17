البرلمان يوافق على منحة كويتية لمركز الوثائق الاستراتيجية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار منحة كويتية بقيمة 500 ألف دينار كويتي؛ لتمويل نشاط المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.



واستعرض المجلس، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.



وأحال الدكتور علي عبد العال عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختلفة منها قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء الممولين من مقابل التأخير وتعديل القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بإنشاء المنازعات الضريبة وتعديل بعض أحكامه إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى لجنة القوى العاملة وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم شهاب و60 نائبا آخرين بشأن الغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي.

