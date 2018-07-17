أياكس يضم لاعب مانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات





أعلن نادي أياكس الهولندي تعاقده مع المدافع الهولندي دالي بليند من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال النادي في بيان له إن بليند وقع على عقد يمتد لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2022 مقابل 16 مليون يورو، وتصل إلى مبلغ 20.5 مليون يورو بالمتغيرات.





وكان بليند رحل عن أياكس في عام 2014 منضماً إلى النادي الإنجليزي، وشارك مع الشياطين الحمر في 141 مباراة، وفاز بـ4 بطولات وهم الدوري الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودرع الاتحاد الإنجليزي.



