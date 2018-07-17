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محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:25 م
محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمة الطبية بمركز الأورام
جانب من الزيارة
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أحمد علم
 
تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، مركز الأورام؛ لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى فى المركز.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين مدير عام مركز أورام المنيا، والدكتور ياسر عبد الجواد استشارى جراحة الأورام.

وزار المحافظ أقسام المركز، واستمع إلى شرح من مديره، عن الأجهزة الموجودة داخل المركز، حيث تفقد المحافظ العيادات الخارجية ووحدات الأشعة بأنواعها داخل المركز والمسح الذرى وأقسام الجراحة الداخلية (رجال- نساء- أطفال) وكذلك غرفة العمليات والعناية المركزة.

والتقى خلال جولته بالمركز بعدد من المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية، لافتا إلى ضرورة تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى، واكد أن هناك متابعة مستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

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