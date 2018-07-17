المشرف على التنسيق لـ"الطلاب": "اهتموا بالرغبة الـ60 زي الأولى"

وأشار "حسن"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يشترط أن يكون مع كل طالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، واستثمارة النجاح، موضحًا أن هناك 4 معامل لاستقبال الطلاب، حيث يوجد معملين جاهزين لاستقبال الطلاب، ومعملين آخرين يتم تشغيلهما حال وجود كثافة.





وناشد الطلاب أن يهتموا بكتابة كافة الرغبات وليس أول 10 رغبات فقط، قائلا: "اهتموا بالرغبة 60 مثل الرغبة الأولى".



قال عبد الحميد حسن، مشرف معمل التنسيق بكلية الهندسة، إنهم يبدأون في استقبال الطلاب، من التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.