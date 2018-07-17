البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى والخطة والموزانة والدفاع والمشروعات الصغيرة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة فى يناير 2018 ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.



واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2932018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك ل 25 مشروعًا بالمحافظات المختلفة.



وأحال الدكتور على عبد العال عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختلفة منها قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء الممولين من مقابل التأخير وتعديل القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بإنشاء المنازعات الضريبة وتعديل بعض أحكامه إلى لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى لجنة القوى العاملة وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم شهاب و60 نائبا آخرين بشأن الغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي.