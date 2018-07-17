معامل جامعة المنيا تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

تستمر معامل جامعة المنيا في استقبال طلاب المرحلة الأولي الناجحين بالثانوية العامة لهذا اليوم لأجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد في يومها الثاني علي التوالي والتي تستمر لمدة خمسة أيام وحتى يوم الجمعة المقبل.



وأوضح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة خصصت ثلاث معامل بها بمدينة الطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، بسعة 30 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية دار العلوم بسعة 40 جهاز كمبيوتر، ومعمل كلية التربية الرياضية بسعة 30 جهاز داخل الحرم الجامعى لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا، وذلك بإجمالي 100جهاز كمبيوتر متصلة بشبكات الانترنت تسهيلا على الطلاب لتسجيل رغباتهم.



وأضاف الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة يقدم خدماته الإرشادية للطلاب لتسجيل رغباتهم وطباعتها بالمجان، كما أنه يقوم بحل المشاكل والأخطاء في بيانات الطلاب وأرقامهم السرية، بالإضاقة إلى إرشادهم بكيفية تقديم رغباتهم للألتحاق بالكليات الراغبين بها وجميع الاستفسارات الخاصة بعمليات إدخال البيانات وتوافر الكليات المتاحة لهم بالجامعات المختلفة، وذلك بمساعد أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم