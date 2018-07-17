أبرزها "القبض على 9 من المنتمين للإخوان".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدةوحزينة، أبرزها؛ القبض على 9 من المنتمين لـ"الإخوان الإرهابية"، لتحريضهم على العنف، فضلًا عن العثور على أقدم خبز بالعالم.

القبض على 9 من المنتمين لـ"الإخوان الإرهابية"

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامهم بالتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام أجهزة أمن بلبيس بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بالتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدول، وتم التحفظ عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1011 جنايات أمن دولة طوارئ.

حادث انقلاب سيارة في أسيوط

بينما لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي، أمام قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز ساحل سليم، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم علي طريق اسيوط سوهاج الزراعي.

بالانتقال والإسعاف تبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي ساحل سليم المركزي والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، تحرر محضر بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

استشهاد فلسطينى جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال

فيما استشهد فلسطيني، صباح الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلى فى المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة قبل شهرين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، "أستشهد سارى داهود الشوبكى (20 عاما) من غزة صباح اليوم الثلاثاء متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي قبل شهرين شرق مدينة غزة"،وكان الشوبكى نقل إلى مستشفى في القدس لتلقى العلاج.

العثور على أقدم خبز بالعالم

وقدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقد حجري بشمال شرق الأردن مفاجأة سارة للباحثين، وهي أن المواطنين بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوى قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

ويظهر الاكتشاف الذى نُشرت تفاصيله يوم الاثنين أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافى البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفًا في السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري.

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردى المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.