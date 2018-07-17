موعد وصول الأهلي إلى برج العرب لمواجهة تاونشيب





يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي ملعب برج العرب في السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها التاسعة مساء اليوم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتم الاتفاق في الاجتماع الفني للمباراة على وصول حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السابعة والنصف مساء أي قبل انطلاق المباراة ب90 دقيقة كاملة.





وقبل مواجهة اليوم، يحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولي برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل تاونشيب المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد كمبالا سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.







