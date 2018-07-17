ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صحيفة: أمن السفارة الأمريكية في القدس يكلف مبالغ فلكية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:07 م
صحيفة: أمن السفارة الأمريكية في القدس يكلف مبالغ فلكية
السفارة الأمريكية في القدس
طباعة
وكالات
 

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بناء مبنى جديد لسفارة الولايات المتحدة في القدس سيكلف السلطات الأمريكية 21.2 مليون دولار، ما يفوق 100 مرة التكلفة الأولية المخصصة لذلك.

 

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن شركة البناء التي تعاقدت مع السلطات الأمريكية ستنصب في مبنى السفارة الجديدة منظومات أمن متطورة وباهظة التكاليف.

 

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" وثائق تعرض العقد الموقع بين السلطات الأمريكية وشركة Desbuild Limak D&K التي ستقوم بوضع وتطوير منظومات الأمن المعقدة للسفارة.

 

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد صرفت 335.4 ألف دولار لإصلاح مجمع القنصلية الأمريكية قبل افتتاح السفارة الأمريكية فيه يوم 14 مايو الماضي.

 

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رجح في مارس الماضي أن تقدر تكلفة السفارة الجديدة في القدس بزهاء 250 ألف دولار.

 

وتخطط الولايات المتحدة لإكمال بناء الموقع الدائم للسفارة مع نهاية العام الجاري.

 

المزيد عن: مبالغ فلكية امريكا القدس السفارة الأمريكية في القدس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 12:20:02 PM