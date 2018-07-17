كندة علوش تهنئ شقيقها بعيد ميلاده.. وتنشر صورة نادرة لهما

هنأت النجمة كندة علوش، شقيقها بعيد ميلاده ونشرت صورة لهما من الطفولة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت كندة على الصورة قائلة "حبيبي وروح قلبي كل سنة وأنت سالم دائمًا بحسك متل بهي الصورة أخي الصغير الطيوب أبو ضحكة حلوة مع أنك كبرت وصرت أحلى شب وصرت سندي ورفيقي اللي دائمًا بيدور على".

وتابعت: "الله يخليلي وتحقق كل إلى بتحلم فيه أما بخصوص النظرة العبيطة فيا ريت ما حدا يعلق عليها".