البورصة تخسر 6.4 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

حققت مؤشرات البورصة تراجع جماعى خلال منتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حيث هبط مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.52%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين العرب والمصريين ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه ليصل عند مستوى 871.8 مليار جنيه مقابل نحو 878.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.52% ليصل عند مستوى 15575.11 نقطة,حيث هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.62% محققا مستوى 757.58 نقطة، تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.53% محققا مستوى 1946.49 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 178.7 مليون جنيه، من خلال تداول 30.1 مليون سهم، بتنفيذ 5.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 119 شركة مقيدة، ارتفع منها 25 سهمًا، وتراجعت أسعار 49 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 45 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 13.9 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 1.8 مليون جنيه و 12.1 مليون جنيه على التوالى .



