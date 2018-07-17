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قوات الرئيس هادي تتقدم في جنوب تعز باليمن

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:57 ص
قوات الرئيس هادي تتقدم في جنوب تعز باليمن
جنوب تعز
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وكالات
 

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، مواقع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

 

وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "قوات اللواء 35 مدرع نفذت، اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع مسلحي أنصار الله في مديرية الصلو جنوب تعز".

 

وأضاف المصدر: "تمكنت القوات من السيطرة على منطقة الكمب قرب مثلث الراهدة باتجاه مديرية خدير، عقب معارك عنيفة أوقعت العديد من القتلى والجرحى".

وأكد المصدر استمرار المعارك وسط تقدم القوات الحكومية باتجاه الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن في دمنة خدير.

 

وكانت القوات الحكومية استعادت، في العاشر من يوليو الجاري، نقيل الصلو ووادي موقعة في مديرية الصلو، وصدت محاولات مكثفة لأنصار الله لاستعادة السيطرة عليه.

 

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