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الإصابة الغامضة.. رامي ربيعة يخضع للحقن بالبلازما مرتين

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:50 ص
الإصابة الغامضة.. رامي ربيعة يخضع للحقن بالبلازما مرتين
رامي ربيعة
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علي نبوي
 
تلقى رامي ربيعة مدافع الأهلي والمتواجد في ألمانيا حاليًا لاستكمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في العضلة الضامة، حقنتي بلازما جديدتين ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

وخضع ربيعة لعدة فحوصات طيبة في ألمانيا تحت إشراف البروفيسور فولفارت طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم والذي أشاد بتحسن حالة اللاعب ونجاحه في السير بشكل مثالي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه.

وأكد فولفارت للاعب أن حالته تحسنت كثيرا عن زيارته السابقة، مشيرًا إلى أنه يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي وباتت حالته أفضل بشكل ملحوظ.

وأوضح أن ربيعة من المقرر أن يعود إلى القاهرة في غضون الأيام القادمة لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للمشاركة في المباريات.


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