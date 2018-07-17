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"الأرصاد": حالة من الثبات في الطقس منذ الأمس

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:53 ص
الأرصاد: حالة من الثبات في الطقس منذ الأمس
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار والثبات منذ الأمس، لافتًا إلى أن شعورنا بالحرارة سببه ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة الرطوبة تصل على القاهرة والوجه البحري إلى 80%، بينما تصل إلى 65% على السواحل الشمالية، لافتًا إلى أن هناك نشاط خفيف للرياح لا يؤثر على حركة الأمواج.
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