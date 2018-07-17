"الأرصاد": حالة من الثبات في الطقس منذ الأمس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار والثبات منذ الأمس، لافتًا إلى أن شعورنا بالحرارة سببه ارتفاع نسبة الرطوبة.



