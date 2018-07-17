الأهلي راحة غدا بعد خوض مباراة تاونشيب





قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غد الأربعاء.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية ظهر السبت الماضي؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا.





وقبل مواجهة اليوم، يحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولي برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل تاونشيب المركز الثالث برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد كمبالا سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.



