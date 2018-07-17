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سوريا: قتلى وجرحى في قصف للنظام بالجنوب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:52 ص
سوريا: قتلى وجرحى في قصف للنظام بالجنوب
قصف جوي سابق في سوريا
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وكالات
 

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن القصف المكثف لإحدى البلدات في جنوب غرب سوريا، أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء"، فيما يواصل جيش النظام السوري هجومه المدعوم من روسيا في المنطقة.

 

وقال اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية إن "الجيش  ألقى برميلاً متفجراً على بلدة عين التينة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال".

 

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة في الاتحاد  أحمد الدبيس "إن 35 آخرين جرحوا في الهجوم الذي قال إنه أصاب مدرسة"، وكان الضحايا قد نزحوا إلى هذه البلدة من مناطق مجاورة في جنوب غرب سوريا هربا من هجوم القوات الحكومية المستمر منذ شهر.

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