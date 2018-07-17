"الصحة": مصرع 2 وإصابة 13 إثر انقلاب "ميكروباص" بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مصرع 2 وإصابة 13 آخرين، إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق أسيوط الزراعى، محافظة أسيوط.





وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتى الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.





تراوحت الإصابات تراوحت مابين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسور بالعمود الفقرى، وكسور وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.