مورينيو عن كريستيانو رونالدو: الآن واحد في إيطاليا والآخر بإسبانيا

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إلى محطة راديو تيلي ستيريو الرومانية عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس من ريال مدريد.

وقال مورينيو في التصريحات التي أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : "لم يعد لاعبو الدوري الإسباني أفضل لاعبين في العالم.. الآن واحد في إسبانيا والآخر في إيطاليا".

وأضاف : "إنجلترا لديها الدوري الممتاز، البطولة الأكثر تنافسية، مع لاعبين ذوي جودة عالية، واحدة من أهم البطولات في العالم. حتى الآن هناك ثلاثة أبعاد".

وتابع : "الآن الجميع ينظر إلى إيطاليا من أجل رونالدو والدوري الإنجليزي الممتاز لأنه أفضل دوري وإسبانيا من أجل ميسي".

وواصل مورينيو : "أصبح الدوري الإيطالي إحدى أهم البطولات في العالم.. في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير".